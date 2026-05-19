Прямой эфир

В Румынии проходят морские учения НАТО

19 мая 2026 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НАТО продолжает наращивать военную активность вдоль всей линии своих восточных рубежей. Вслед за Северной Европой масштабные морские учения Североатлантического альянса начались в Румынии. В них участвуют представители Болгарии, Канады, Португалии, США и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии проходят морские учения НАТО-2

Десятки кораблей союзников будут вести совместные действия в акватории Черного моря до 29 мая. Как сообщили в командовании военно-морских сил Румынии, основной целью международных маневров станет применение автономных беспилотных аппаратов. Впервые будут привлечены гидрографические суда, а также гражданские специалисты. Кроме того, для повышения боеготовности сил НАТО в Черном море отработают взаимодействие военно-морских сил Альянса и координацию командования во время ведения боевых действий.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Работники трех заводов горнодобывающей промышленности в Польше вышли на забастовку
19 мая 2026 07:56

Работники трех заводов горнодобывающей промышленности в Польше вышли на забастовку

В Сан-Диего двое подростков совершили вооруженное нападение на мечеть
19 мая 2026 07:53

В Сан-Диего двое подростков совершили вооруженное нападение на мечеть

США выдвинули Замбии жесткие условия финансирования программ по борьбе с ВИЧ
19 мая 2026 07:11

США выдвинули Замбии жесткие условия финансирования программ по борьбе с ВИЧ

Чили прекращает производство сахарной свеклы
19 мая 2026 07:09

Чили прекращает производство сахарной свеклы

Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей
19 мая 2026 06:55

Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей

В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов
19 мая 2026 06:53

В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов

В туристических зонах Египта начался отлов акул
19 мая 2026 06:36

В туристических зонах Египта начался отлов акул

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике
19 мая 2026 06:32

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования
18 мая 2026 17:00

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек
18 мая 2026 10:49

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек

В Финляндии начались крупные международные учения
18 мая 2026 10:45

В Финляндии начались крупные международные учения

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе
18 мая 2026 08:29

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе