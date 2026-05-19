В Румынии проходят морские учения НАТО

НАТО продолжает наращивать военную активность вдоль всей линии своих восточных рубежей. Вслед за Северной Европой масштабные морские учения Североатлантического альянса начались в Румынии. В них участвуют представители Болгарии, Канады, Португалии, США и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки кораблей союзников будут вести совместные действия в акватории Черного моря до 29 мая. Как сообщили в командовании военно-морских сил Румынии, основной целью международных маневров станет применение автономных беспилотных аппаратов. Впервые будут привлечены гидрографические суда, а также гражданские специалисты. Кроме того, для повышения боеготовности сил НАТО в Черном море отработают взаимодействие военно-морских сил Альянса и координацию командования во время ведения боевых действий.