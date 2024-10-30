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Около 90 тыс. водителей общественного транспорта протестуют в Испании

30 октября 2024 07:20
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Общественный транспорт в Испании остановился. Бастуют около 90 тысяч работников государственного и частного сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 90 тыс. водителей общественного транспорта протестуют в Испании-2

Профсоюзы требуют снизить пенсионный возраст из-за большого количества аварий с участием пожилых водителей. На городских и междугородних маршрутах пассажиров забирают только на некоторых остановках. Тысячи людей не смогли вовремя добраться на работу и учебу, в аэропорты. Еще несколько акций протеста планируют провести до конца этого года.

Около 90 тыс. водителей общественного транспорта протестуют в Испании-4

Сотрудники немецких автоконцернов тоже бастуют. Они недовольны сокращением зарплат и планами закрыть заводы. Компании планирует остановить по меньшей мере три производства, а также урезать зарплаты оставшимся сотрудникам. Под угрозой сокращения – десятки тысяч рабочих мест. 

Эксперты объясняют причины такой ситуации падением спроса на электромобили и жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей.

# Кризис в ЕС

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