Около 90 тыс. водителей общественного транспорта протестуют в Испании

Общественный транспорт в Испании остановился. Бастуют около 90 тысяч работников государственного и частного сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы требуют снизить пенсионный возраст из-за большого количества аварий с участием пожилых водителей. На городских и междугородних маршрутах пассажиров забирают только на некоторых остановках. Тысячи людей не смогли вовремя добраться на работу и учебу, в аэропорты. Еще несколько акций протеста планируют провести до конца этого года.

Сотрудники немецких автоконцернов тоже бастуют. Они недовольны сокращением зарплат и планами закрыть заводы. Компании планирует остановить по меньшей мере три производства, а также урезать зарплаты оставшимся сотрудникам. Под угрозой сокращения – десятки тысяч рабочих мест.

Эксперты объясняют причины такой ситуации падением спроса на электромобили и жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей.