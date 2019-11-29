Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз

Европейский вещательный союз представил официальный логотип «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абстрактный прерывистый круг состоит из нескольких лучей, которые символизируют национальные флаги 41 страны-участницы конкурса.

Напомним, всемирно известное песенное состязание пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Лозунг юбилейного 65-го «Евровидения» – Open Up, что в переводе с английского означает «откройся».