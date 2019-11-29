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Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз

29 ноября 2019 06:50
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Европейский вещательный союз представил официальный логотип «Евровидения-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз-1

Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз-3

Абстрактный прерывистый круг состоит из нескольких лучей, которые символизируют национальные флаги 41 страны-участницы конкурса.

Напомним, всемирно известное песенное состязание пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Лозунг юбилейного 65-го «Евровидения» – Open Up, что в переводе с английского означает «откройся».

Официальный логотип «Евровидения-2020» представил Европейский вещательный союз-6

# Евровидение 2020. Нидерланды # Фотофакт

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