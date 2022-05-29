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Обратный эффект санкций. Инфляция в Латвии стала рекордной за последние 20 лет

29 мая 2022 07:34
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Новости Латвии. Жители европейских стран все острее ощущают обратный эффект санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Латвии зафиксирован рекордный за последние 20 лет рост инфляции. Об этом заявили в Центральном управлении страны. В прибалтийской республике подорожало буквально все. Цены на продукты выросли примерно на 15-20 %. Самыми дорогими стали овощи, молочные продукты, хлеб и крупы.  

Обратный эффект санкций. Инфляция в Латвии стала рекордной за последние 20 лет-1

Еще тяжелее ситуация с топливом – его стоимость прибавила почти 23 %. И это только за март. Подорожала и электроэнергия. В среднем цены выросли на 60 %. Коммунальные платежи для многих стали просто неподъемными. Теперь, даже несмотря на окончание отопительного сезона, латвийцам все равно придется жить в режиме максимальной экономии.  

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# Экономический кризис # Фотофакт

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