Обратный эффект санкций. Инфляция в Латвии стала рекордной за последние 20 лет

Новости Латвии. Жители европейских стран все острее ощущают обратный эффект санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Латвии зафиксирован рекордный за последние 20 лет рост инфляции. Об этом заявили в Центральном управлении страны. В прибалтийской республике подорожало буквально все. Цены на продукты выросли примерно на 15-20 %. Самыми дорогими стали овощи, молочные продукты, хлеб и крупы.

Еще тяжелее ситуация с топливом – его стоимость прибавила почти 23 %. И это только за март. Подорожала и электроэнергия. В среднем цены выросли на 60 %. Коммунальные платежи для многих стали просто неподъемными. Теперь, даже несмотря на окончание отопительного сезона, латвийцам все равно придется жить в режиме максимальной экономии.

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