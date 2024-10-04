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NYT: Трамп не раскрывает информацию о своем здоровье

04 октября 2024 07:50
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Состояние здоровья Дональда Трампа, республиканского кандидата в президенты США, вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Медицинские эксперты отмечают сердечные риски, эффект от покушения и возрастные изменения. По индексу массы тела Трамп близок к ожирению, а его уровень холестерина повышен.

Последний раз полные данные о его состоянии были опубликованы в январе 2018 года. Несмотря на свои обещания, люди Трампа не предоставляли новых данных с момента обнаружения коронавируса и попытки покушения.

В случае победы Трамп станет старейшим американским лидером. Избрание пройдет 5 ноября. Команда Камалы Харрис критиковала Трампа за его возраст, несмотря на аналогичные заявления в адрес Байдена.

# Международная политика # Дональд Трамп

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