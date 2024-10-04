NYT: Трамп не раскрывает информацию о своем здоровье

Состояние здоровья Дональда Трампа, республиканского кандидата в президенты США, вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Медицинские эксперты отмечают сердечные риски, эффект от покушения и возрастные изменения. По индексу массы тела Трамп близок к ожирению, а его уровень холестерина повышен.