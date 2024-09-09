Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульские договоренности с РФ из-за консультаций с США и Великобританией. Об этом пишет РИА Новости.

« …одной из поздних стадий (переговоров в Стамбуле) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказал он.

По ее словам, на более поздних этапах переговорного процесса украинцы начали просить совета, что и привело к срыву сделки.

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахами заявил, что конфликт мог завершиться весной 2022 года, но из-за давления Запада Украина отказалась от нейтралитета. Нуланд заметила, что условие Российской Федерации о «нейтрализации Украины» невыгодно Киеву.