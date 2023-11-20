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Новым президентом Аргентины избран Хавьер Милей

20 ноября 2023 08:42
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Новости Аргентины. Крайне правый политик избран президентом Аргентины. По итогам подсчета 86 % голосов, Хавьер Милей побеждает, набрав 55 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новым президентом Аргентины избран Хавьер Милей-1

Он выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сферах образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с КНР, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, он против вступления страны в БРИКС.

Новым президентом Аргентины избран Хавьер Милей-4

Сотни аргентинцев, в большинстве своем молодые люди, собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать эту победу. Власти были вынуждены частично перекрыть движение по главной улице города.

# Выборы # Новости Аргентины # Фотофакт

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