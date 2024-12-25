Новым фильмом Кристофера Нолана станет адаптация древнегреческих мифов

Об этом сообщили представители киностудии Universal Pictures. Как заявлено, «Одиссея» будет представлять из себя эпическое экшн-кино. Съемки планируется проводить в разных странах, будут использованы новейшие технологии IMAX. Фильм будет презентован 17 июля 2026 года.