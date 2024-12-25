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Новым фильмом Кристофера Нолана станет адаптация древнегреческих мифов

25 декабря 2024 12:13
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Британский режиссер Кристофер Нолан снимет новый фильм, посвященный поэме Гомера «Одиссея», пишет РИА Новости.

Новым фильмом Кристофера Нолана станет адаптация древнегреческих мифов-1

Фото: Pinterest

Об этом сообщили представители киностудии Universal Pictures. Как заявлено, «Одиссея» будет представлять из себя эпическое экшн-кино. Съемки планируется проводить в разных странах, будут использованы новейшие технологии IMAX. Фильм будет презентован 17 июля 2026 года.

# Кино # Кристофер Нолан

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