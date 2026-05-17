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Новый механизм регулирования – Иран запустил спецразрешения и транзитные пошлины в Ормузском проливе

17 мая 2026 16:59
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Ситуация в Ормузском проливе остается критической. Хотя на встрече в Пекине обсуждали эту тему, стороны по-прежнему находятся по разным берегам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новый механизм регулирования – Иран запустил спецразрешения и транзитные пошлины в Ормузском проливе-2

На неделе Иран запустил новый механизм регулирования. Теперь коммерческие суда для прохода через пролив обязаны заранее запрашивать специальное разрешение. Любые танкеры, признанные «враждебными», полностью блокируются. А для нейтральных стран вводятся транзитные пошлины. С ночи 13 мая Иран в рамках новых протоколов начал пропускать китайские гражданские суда.

15 мая СМИ также зафиксировали проход первых за долгое время супертанкеров. В ответ США удерживают встречную морскую блокаду иранских портов. А Великобритания и Франция провели встречу, объявили о запуске оборонительной многонациональной военной миссии. Лондон направляет в регион фрегат, истребители и системы разминирования. На этом фоне мировой рынок испытывает дефицит – примерно в миллиард баррелей нефти. Цены на топливо выросли на 30 %, а стоимость авиабилетов – на 20%.

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# Международная политика

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