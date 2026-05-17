Сделка века откладывается, ключевые вопросы не решены – что известно из встречи Си и Трампа?

Сделка века снова откладывается. На неделе Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились в Пекине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Переговоры прошли за закрытыми дверями, а заявления для прессы были полны общих фраз.

По итогу ни один ключевой вопрос не решен – изменения американской позиции по Тайваню нет, Ормузский пролив остается закрытым, Венесуэла прекратила поставки нефти в Китай, а панамские и другие порты в Латинской Америке американцы забрали себе. И хотя Трамп привез большую бизнес-делегацию, включая Маска, ни одного комментария для прессы от них не последовало. Публично было предложено лишь совместно регулировать искусственный интеллект. Американцы высказали идею создать агентство по типу МАГАТЭ для контроля за разработками, но Китай опасается, что вместо этого начнется промышленный шпионаж.

По факту главный результат встречи в том, что Си и Трамп запустили серию встреч. Ожидается, что в течение года их будет еще как минимум три. А пока председатель КНР вспомнил древнего грека Фукидида. Тот говорил, что если два соседних государства усилились, то война между ними неизбежна. И это намек на то, что КНР и США надо отойти от пропасти. Пекин не устраивает позиция Трампа по острову Тайвань, а также продажа в регион оружия. Это главный камень преткновения, который мешает сотрудничеству в экономике. Хотя Трамп после встречи рассыпался в комплиментах. Дональд Трамп, президент США:

Это великолепно, невероятно. Китай – прекрасная страна.