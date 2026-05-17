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Сделка века откладывается, ключевые вопросы не решены – что известно из встречи Си и Трампа?

17 мая 2026 16:46
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Сделка века снова откладывается. На неделе Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились в Пекине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Переговоры прошли за закрытыми дверями, а заявления для прессы были полны общих фраз.

Сделка века откладывается, ключевые вопросы не решены – что известно из встречи Си и Трампа?-2

По итогу ни один ключевой вопрос не решен – изменения американской позиции по Тайваню нет, Ормузский пролив остается закрытым, Венесуэла прекратила поставки нефти в Китай, а панамские и другие порты в Латинской Америке американцы забрали себе. И хотя Трамп привез большую бизнес-делегацию, включая Маска, ни одного комментария для прессы от них не последовало.

Публично было предложено лишь совместно регулировать искусственный интеллект. Американцы высказали идею создать агентство по типу МАГАТЭ для контроля за разработками, но Китай опасается, что вместо этого начнется промышленный шпионаж.

Сделка века откладывается, ключевые вопросы не решены – что известно из встречи Си и Трампа?-4

По факту главный результат встречи в том, что Си и Трамп запустили серию встреч. Ожидается, что в течение года их будет еще как минимум три. А пока председатель КНР вспомнил древнего грека Фукидида. Тот говорил, что если два соседних государства усилились, то война между ними неизбежна. И это намек на то, что КНР и США надо отойти от пропасти.

Пекин не устраивает позиция Трампа по острову Тайвань, а также продажа в регион оружия. Это главный камень преткновения, который мешает сотрудничеству в экономике. Хотя Трамп после встречи рассыпался в комплиментах.

Дональд Трамп, президент США:
Это великолепно, невероятно. Китай – прекрасная страна.

Сделка века откладывается, ключевые вопросы не решены – что известно из встречи Си и Трампа?-6

Но одно дело – дипломатия, а другое – настроения внутри Республиканской партии. Американская элита сегодня открыто называет Китай, если не главным врагом, то конкурентом США. Вместе с тем, обе сверхдержавы ищут пути для компромисса. Мир через экономику, торговлю и сотрудничество нужен не только Пекину и Вашингтону, но и всей планете. Хотя до этого еще очень далеко. Разногласия сохраняются.

Роман Романов, американист, журналист «Ведомостей»:
На геополитическом направлении я, если честно, не вижу никаких подвижек. По вопросу Ирана они вряд ли достигли каких-то договоренностей, тем более по вопросу Тайваня. Тут все остается более-менее в статус-кво. Американцы надеялись также проговорить возможность создания так называемых механизмов разрешения коммерческих споров. Что это значит? Такие двусторонние органы, которые могли бы регулировать и координировать деятельность американского бизнеса на территории Китая и деятельность китайского бизнеса на территории Соединенных Штатов. То есть, которые могли бы учитывать интересы двух этих сторон.

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# Международная политика # Дональд Трамп # Си Цзиньпин

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