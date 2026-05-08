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Египет усиливает грузовой коридор с Италией на фоне нестабильности в Ормузском проливе

08 мая 2026 07:27
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Египет расширяет грузовой коридор с Италией на фоне растущей нестабильности вокруг Ормузского пролива. Экспортеры и судоходные компании ищут более безопасные маршруты между Европой, странами Персидского залива и Африкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египет усиливает грузовой коридор с Италией на фоне нестабильности в Ормузском проливе-2

Маршрут был запущен в 2023 году и соединяет итальянский Триест с египетским Думьяттом на Средиземном море. Сейчас схема расширена: контейнеры перевозят по суше к портам Красного моря, откуда они следуют через Суэцкий канал в государства Персидского залива. Этот малоизвестный маршрут стал рассматриваться как возможная «линия жизни» для торговли.

Египет усиливает грузовой коридор с Италией на фоне нестабильности в Ормузском проливе-4

Амр Катаия, генеральный менеджер судоходной компании:
Он значительно сокращает период доставки между Европой и Аравийским заливом, потому что судну требуется только 36 часов, чтобы пройти от Суэцкого канала до порта Джидда в Саудовской Аравии, тогда как через Ормузский пролив перевозка занимает около 12 дней.

Египет усиливает грузовой коридор с Италией на фоне нестабильности в Ормузском проливе-6

Абдулла аль-Кубейси, стратегический советник (Саудовская Аравия):
Эта линия перевозит около 60 тонн в неделю, тогда как страны Персидского залива обрабатывают более 36-40 триллионов тонн в год. Но в любом случае это бизнес‑модель, которая демонстрирует возможности сокращать сроки доставки и снижать стоимость. Ее можно развивать, но для этого требуются значительные инвестиции.

Коридор планируют связать с новым маршрутом из Северной Европы в Саудовскую Аравию через египетские порты. Представители бизнеса отмечают, что проект важен для торговли нефтью и сельскохозяйственной продукцией, он может укрепить стабильность поставок на фоне региональной турбулентности.

# Италия

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