Новые подробности крушения пассажирского самолета в Пакистане

Новости Пакистана. На севере страны разбился пассажирский самолет, который летел в Исламабад.

На его борту находились 47 человек.

Сообщается, что экипаж успел передать сигнал SOS, после чего связь с лайнером оборвалась. По предварительным данным причиной трагедии мог стать отказ двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь словно прошелся огненный смерч. Выжженная дотла трава, обугленные обломки самолета. По первым кадрам с места крушения понятно: эта авиакатастрофа не оставила шансов выжить находившимся на борту.

Самолет не долетел до пункта назначения всего 125 километров.

Внутренний рейс из города Читрал на севере Пакистана в Исламабад уже должен был запросить посадку, когда диспетчеры услышали сигналы SOS и капитан судна сообщил о технических неисправностях. После этого борт пропал с радаров.

Twitter Pakistan International Airlines (PIA):

Мы с сожалением сообщаем, что с рейсом PK-661 была утеряна связь. Все ресурсы будут направлены на то, чтобы установить местонахождения самолета. СМИ будут информироваться о развитии ситуации.

В это время местные жители близ города Хавелиан наблюдали объятый пламенем рухнувший самолет. Лайнер упал в гористой местности, неподалеку от оружейного завода. Обломки раскидало на большой площади. К месту происшествия тут же были направлены вертолеты и спасательные бригады.

На борту находились 6 членов команды и 42 пассажира (среди них – двое детей).

Также в самолете летели три иностранца и известный в прошлом пакистанский певец, а ныне проповедник Джунаид Джамшед. Он входит в список 500 самых известных мусульман мира.

Белорусов среди пассажиров не было.

Кирилл Дерябин, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан:

Причиной крушения, по предварительным данным, называется неисправность двигателей. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в срочном порядке поручил направить к месту крушения лайнера спасателей, задействовав при этом военные вертолеты и армию.

Точная причина катастрофы пока не установлена.

Предварительная версия – отказ двигателя. Выживших, вероятнее всего, нет. Из-под обломков уже извлечены тела 21 человека.

Они сильно обгорели и могут быть идентифицированы лишь при помощи тестов ДНК. На месте крушения сейчас продолжается спасательная операция. Военным помогают и местные жители.