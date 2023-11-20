Новоиспеченного президента Аргентины прозвали мини-версией Трампа

Хавьер Милей избран новым президентом Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крайне правый политик баллотировался от оппозиционной коалиции «Свобода наступает» и набрал почти 56 % голосов, обогнав своего главного конкурента – министра экономики страны.

Новоиспеченного лидера уже прозвали мини-версией Трампа. Он грозился разогнать Центробанк и отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС. Кроме того, обещал перевести страну с песо на американский доллар, чтобы побороть 140-процентную инфляцию. Впрочем, у него еще много амбициозных планов. Ключевая задача – превратить Аргентину в ведущую мировую державу.