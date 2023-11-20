Прямой эфир

Новоиспеченного президента Аргентины прозвали мини-версией Трампа

20 ноября 2023 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хавьер Милей избран новым президентом Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крайне правый политик баллотировался от оппозиционной коалиции «Свобода наступает» и набрал почти 56 % голосов, обогнав своего главного конкурента – министра экономики страны.

Новоиспеченного президента Аргентины прозвали мини-версией Трампа-1

Новоиспеченного лидера уже прозвали мини-версией Трампа. Он грозился разогнать Центробанк и отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС. Кроме того, обещал перевести страну с песо на американский доллар, чтобы побороть 140-процентную инфляцию. Впрочем, у него еще много амбициозных планов. Ключевая задача – превратить Аргентину в ведущую мировую державу.

# Выборы # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Смог в столице Индии временно оставил без работы десятки тысяч человек
20 ноября 2023 17:00

Смог в столице Индии временно оставил без работы десятки тысяч человек

Певица Шакира избежала тюремного заключения в Испании
20 ноября 2023 14:50

Певица Шакира избежала тюремного заключения в Испании

Зеленский: российско-украинский конфликт не закончится быстро
20 ноября 2023 14:27

Зеленский: российско-украинский конфликт не закончится быстро