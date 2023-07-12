Норвегия отправит Украине тысячу беспилотников

Норвегия передаст Киеву 1 000 новых комплектов БПЛА. Об этом в среду, 12 июля, проинформировало оборонное ведомство королевства, пишет РИА Новости.

Глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам отметил, что украинская сторона довольна прошлыми поставками беспилотных летательных аппаратов, разработкой которых занимались ВС Норвегии и Норвежский оборонный научно-исследовательский институт.

Сообщается, что власти Украины обратились с просьбой о поставке такого оборудования с целью применения в вооруженном конфликте. В Минобороны Норвегии обратили внимание, что подобные БПЛА применяются для разведки и идентификации целей.