Аномальная жара установилась в Испании. Уже скончались два человека

Столбики термометров поднимаются до отметки в +44 градуса, а местами даже выше. От теплового удара уже скончались два человека. И власти тут бессильны. Людям дают типичные для этого случая рекомендации: меньше находиться на улице и больше пить воды. Синоптики предупреждают, что знойная погода сохранится и в ближайшие дни.