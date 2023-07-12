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Аномальная жара установилась в Испании. Уже скончались два человека

12 июля 2023 09:03
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Новости Испании. В большинстве регионов Испании введен самый высокий, красный уровень опасности. Причиной стала аномальная жара, которая установилась в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара установилась в Испании. Уже скончались два человека-1

Столбики термометров поднимаются до отметки в +44 градуса, а местами даже выше. От теплового удара уже скончались два человека. И власти тут бессильны. Людям дают типичные для этого случая рекомендации: меньше находиться на улице и больше пить воды. Синоптики предупреждают, что знойная погода сохранится и в ближайшие дни.

# Погода # Новости Испании # Фотофакт

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