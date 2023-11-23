Норвегия может закрыть свой единственный КПП на границе с РФ

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о том, что страна может закрыть по примеру Финляндии свой единственный КПП на российской границе. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Норвегии внимательно следят за развитием событий в Финляндии и Эстонии.

Ранее Финляндия приняла решение закрыть к 23 декабря все КПП на российской границе, кроме одного, что повлекло протест со стороны МИД России. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков высказал сожаление в связи с русофобскими действиями Финляндии.