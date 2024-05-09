Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ
9 мая 1945 вне всяких сомнений – переломная дата в мировой истории. А День Великой Победы – праздник планетарного масштаба.
И сегодня по всему миру благодарные потомки отдают дань уважения павшим воинам. В разных точках земного шара к обелискам и монументам легли цветы – память победителей почтили белорусские дипломаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минуте молчания у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной Войны склонил голову посол Беларуси в Индии.
В Токио местом памяти стала могила Героя Советского Союза Рихарда Зорге, цветы к ее подножию возложил временный поверенный в делах нашей страны в Японии.
В памятных мероприятиях принял участие глава нашей дипмиссии на Кубе. Неважно, солнце, снег или дождь – ничто не способно преградить белорусам путь к местам боевой славы.
В странах Балтии, несмотря на усилия местных политиков уничтожить историю подвигов наших предков, место памяти все же нашлось. На военном кладбище в Таллине временный поверенный в делах Беларуси и его коллега из России поклонились обелиску советским воинам. Торжественные церемонии в честь Дня Победы также прошли в Литве, Таджикистане, Бельгии, Австрии и Норвегии.