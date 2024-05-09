Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ

9 мая 1945 вне всяких сомнений – переломная дата в мировой истории. А День Великой Победы – праздник планетарного масштаба. И сегодня по всему миру благодарные потомки отдают дань уважения павшим воинам. В разных точках земного шара к обелискам и монументам легли цветы – память победителей почтили белорусские дипломаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минуте молчания у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной Войны склонил голову посол Беларуси в Индии.

В Токио местом памяти стала могила Героя Советского Союза Рихарда Зорге, цветы к ее подножию возложил временный поверенный в делах нашей страны в Японии.