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Не менее 45 человек погибли из-за наводнений в Йемене

09 августа 2024 07:24
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По меньшей мере 45 человек погибли из-за наводнений в Йемене. По данным ООН, еще пятеро пропали без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 45 человек погибли из-за наводнений в Йемене-1

Большое количество осадков в западных провинциях привело к затоплениям. Огромный ущерб нанесен инфраструктуре, жилым домам и сельхозугодьям. Около полутысячи семей были вынуждены покинуть свои дома. Часть жителей все еще заблокирована в зданиях.

# Природные явления

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