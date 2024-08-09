Не менее 45 человек погибли из-за наводнений в Йемене

По меньшей мере 45 человек погибли из-за наводнений в Йемене. По данным ООН, еще пятеро пропали без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое количество осадков в западных провинциях привело к затоплениям. Огромный ущерб нанесен инфраструктуре, жилым домам и сельхозугодьям. Около полутысячи семей были вынуждены покинуть свои дома. Часть жителей все еще заблокирована в зданиях.