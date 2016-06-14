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НАТО разместит четыре батальона в странах Балтии и Польше

14 июня 2016 06:28
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НАТО разместит четыре батальона в странах Балтии и Польше. Каждый из них состоять будет из 1000 военнослужащих, которые раз в полгода будут меняться. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Помимо этого в Эстонии открыт один из штабных элементов объединения. Он будет координировать союзнические маневры и вышеупомянутые батальоны в том числе.

Отмечу, что почти четыре тысячи военнослужащих будут постоянно размещены на восточном фланге НАТО. Хотя ранее руководство Альянса уверяло, что этого не произойдет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# НАТО

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