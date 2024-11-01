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НАТО проведёт масштабные учения в Румынии

01 ноября 2024 06:30
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Коллективный Запад продолжает обострять ситуацию на восточном фланге НАТО. Оборонные бюджеты растут, увеличивается постоянный контингент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО проведёт масштабные учения в Румынии-2

Около 1,5 тысячи солдат восьми стран Альянса проведут масштабные учения в Румынии. Отмечается, что маневры направлены на укрепление взаимодействия структур для совместного проведения военных операций и отработки интеграции.

# НАТО

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