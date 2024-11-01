НАТО проведёт масштабные учения в Румынии

Коллективный Запад продолжает обострять ситуацию на восточном фланге НАТО. Оборонные бюджеты растут, увеличивается постоянный контингент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 1,5 тысячи солдат восьми стран Альянса проведут масштабные учения в Румынии. Отмечается, что маневры направлены на укрепление взаимодействия структур для совместного проведения военных операций и отработки интеграции.