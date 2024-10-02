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НАТО хочет легализовать удары по РФ «украинскими» ракетами – депутат ГД Шеремет

02 октября 2024 09:04
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Североатлантический альянс планирует легализовать удары по территории РФ, формально оставаясь в стороне, пишет РИА Новости.

Так называемая украинская баллистическая ракета создается при участии НАТО, сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Политик объяснил, что целью блока является легализация атак по территории Российской Федерации, но без открытого участия организации.

# Международная политика

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