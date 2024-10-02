Североатлантический альянс планирует легализовать удары по территории РФ, формально оставаясь в стороне, пишет РИА Новости.
Североатлантический альянс планирует легализовать удары по территории РФ, формально оставаясь в стороне, пишет РИА Новости.
Так называемая украинская баллистическая ракета создается при участии НАТО, сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Политик объяснил, что целью блока является легализация атак по территории Российской Федерации, но без открытого участия организации.