НАТО хочет легализовать удары по РФ «украинскими» ракетами – депутат ГД Шеремет

Так называемая украинская баллистическая ракета создается при участии НАТО, сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Политик объяснил, что целью блока является легализация атак по территории Российской Федерации, но без открытого участия организации.