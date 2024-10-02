Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал представительного турнира категории ВТА-1000 в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/8 финала белоруска уверена обошла свою оппонентку американку Мэдисон Киз со счетом 6:4, 6:3. В четвертьфинале Соболенко встретится с 49-й ракеткой мира Каролиной Муховой, которая уверено взяла вверх в двух сетах над испанкой Кристину Букшу – 6:2, 6:0. Турнир в Пекине пройдет до 6 октября, где не раньше чем в 6 утра по белорусскому времени состоится финал соревнований.