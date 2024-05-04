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Над Крымом российские ПВО ночью уничтожили четыре ракеты ATACMS

04 мая 2024 10:48
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В течение ночи российские ПВО смогли успешно отбить атаку, предпринятую Киевом с помощью ракет американских ATACMS. Четыре ракеты были ликвидированы над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о жестком ответе на любое нападение на Крым. Также она указала на планы Киева и его западных партнеров организовать новые теракты в России.

При этом ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что войска Украины могут использовать ракеты ATACMS против России.

# Международная политика

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