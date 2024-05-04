Над Крымом российские ПВО ночью уничтожили четыре ракеты ATACMS

В течение ночи российские ПВО смогли успешно отбить атаку, предпринятую Киевом с помощью ракет американских ATACMS. Четыре ракеты были ликвидированы над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о жестком ответе на любое нападение на Крым. Также она указала на планы Киева и его западных партнеров организовать новые теракты в России.

При этом ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что войска Украины могут использовать ракеты ATACMS против России.