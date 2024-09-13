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Начальники генштабов стран НАТО обсудят помощь Украине

13 сентября 2024 08:19
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Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине. Трехдневные мероприятия стартуют 13 сентября в Праге. Встреча состоится на уровне начальников генштабов стран альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальники генштабов стран НАТО обсудят помощь Украине-2

В повестке поддержка Киева и расширение присутствия натовских сил в Европе. Темы не меняются от саммита к саммиту. Усилить сдерживание стороны договорились еще на прошлом аналогичном заседании, которое проходило в Вашингтоне. Теперь же военачальники обсудят создание нового командования НАТО по содействию безопасности Украины. Несмотря на регулярность подобных встреч, помощь Киеву планомерно снижается. США пытаются переложить финансовые обязательства на Европу, но ее мощностей не хватает для спонсирования таких конфликтов.

# НАТО

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