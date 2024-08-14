На юге сектора Газа обстреляли гуманитарный коридор

Несмотря на обострение ситуации в ближневосточном регионе и опасности начала полномасштабного конфликта, в секторе Газа продолжается рост напряжения. По заявлению представителей израильской армии, ХАМАС обстрелял гуманитарный коридор в Рафахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение и координация по нему приостановлены, так как район стал зоной активных боевых действий. Сейчас Израиль активно подготавливает свои войска для завершения операции в анклаве и зачистки его южной части. Но кроме проблем в секторе, появились и внешние факторы. После убийства главы политического крыла ХАМАС в Тегеране увеличилась вероятность начала военного конфликта не только между ливанской «Хезболлой» и Израилем. Высшие лица Ирана уже не раз заявляли о решительном ответе Тель-Авиву за его ликвидацию.