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На юг США обрушился мощный ураган

13 сентября 2024 06:11
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Около 400 тысяч человек остались без электричества из-за мощного урагана, который бушует на юге США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юг США обрушился мощный ураган-2

Ветер скоростью до 150 километров в час повредил сотни домов и оборвал линии электропередачи. Сильные ливни затапливают улицы городов и дороги. За несколько часов выпало почти 30 сантиметров осадков. Губернатор штата Луизиана из-за непогоды объявил режим ЧП. Там в аэропортах отменены почти все рейсы. Около 10 тысяч человек получили предупреждение об эвакуации. Для ликвидации последствий стихии привлечены силы национальной гвардии.

# Природные катаклизмы

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