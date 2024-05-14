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На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

14 мая 2024 10:55
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На Солнце этим утром произошла вспышка самого высокого класса X. Она длилась 16 минут. Это явление сопровождалось нарушением коротковолновой радиосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Солнце произошла вспышка самого высокого класса-1

Ученые российского Института прикладной геофизики подчеркнули, что на Солнце всего за две недели произошло уже 14 вспышек такого уровня. В этом случае они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут влиять на работу спутников и радиосвязи, а также вызывать магнитные бури. Предыдущая, самая мощная за последние 20 лет, была на прошлой неделе. Благодаря усилению магнитной бури можно было наблюдать северное сияние.

# Природные явления

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