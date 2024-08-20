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На португальском острове Мадейра из-за пожара закрыты зоны отдыха

20 августа 2024 07:10
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На португальском острове Мадейра закрыты несколько зон отдыха и пешеходных маршрутов. В регионе бушуют лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На португальском острове Мадейра из-за пожара закрыты зоны отдыха-2

Почти неделю пламя не удается взять под контроль. Не исключено, что огонь перешел с территории Испании. Из приграничных районов двух стран эвакуированы сотни человек. На борьбу с пожаром брошены силы сотен спасателей, но пока преимущество на стороне стихии.

# Пожар

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