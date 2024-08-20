На португальском острове Мадейра из-за пожара закрыты зоны отдыха

На португальском острове Мадейра закрыты несколько зон отдыха и пешеходных маршрутов. В регионе бушуют лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти неделю пламя не удается взять под контроль. Не исключено, что огонь перешел с территории Испании. Из приграничных районов двух стран эвакуированы сотни человек. На борьбу с пожаром брошены силы сотен спасателей, но пока преимущество на стороне стихии.