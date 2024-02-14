На острове Ява в Индонезии перенесли выборы президента из-за наводнения

На индонезийском острове Ява из-за непогоды власти перенесли президентские выборы. Голосование должно было пройти сегодня, 14 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной решения стали масштабные наводнения, которые вызваны ливнями. Уровень воды местами превышает три метра. Затоплены десятки населенных пунктов и сотни строений, в том числе избирательные участки. В некоторых районах объявлена всеобщая эвакуация. В центральной части острова, которая больше всего пострадала от стихии, нет электричества и связи.