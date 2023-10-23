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На одной из польских баз солдаты живут без горячей воды, зато с плесенью и в тесноте – местные СМИ

23 октября 2023 16:50
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Польским солдатам с наступлением холодов приходится воевать с бытовыми проблемами. Как пишут местные СМИ, на одной из баз, расположенной возле немецкой границы, нет горячей воды, не работают туалеты и душевые, зато вдоволь грибка, плесени и даже клопов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из польских баз солдаты живут без горячей воды, зато с плесенью и в тесноте – местные СМИ-1

Вопреки санитарным нормам они живут в жуткой тесноте: до 14 солдат размещаются в одной комнате площадью всего 18 квадратных метров. Сложившиеся там условия вообще не соответствуют повторяемым на протяжении нескольких лет словам министра обороны Мариуша Блащака о модернизации польской армии, которая через несколько лет должна стать «самой современной в Европе».

# Вооруженные силы # Фотофакт

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