На Гваделупе начались акции протеста с погромами

Париж направил около сотни жандармов на Мартинику. На острове с начала сентября не утихают протесты против роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни акции с погромами начались и на Гваделупе, еще одной французской территории. Префект региона также объявил о введении комендантского часа, чтобы хоть как-то сдерживать разбушевавшихся жителей. Впрочем, их недовольство вполне объяснимо. Уровень жизни в стране существенно снижается и люди в панике.

Мы не можем свести концы с концами. Раньше я ходила в магазин напротив, и мне требовалось полчаса, чтобы сделать покупки. Теперь мне требуется два часа в магазине, чтобы купить всего несколько вещей, чтобы выбрать самые дешевые. Я не знаю. Мы обречены на смерть.

Пятая республика погрязла в экономических проблемах. Нынешний дефицит государственного бюджета Франции является одним из худших в истории страны, заявили в правительстве. Чиновники всерьез рассматривают возможность повышения налогов для восполнения бюджета. Власти призвали всех граждан внести разумный вклад, который помог бы республике справиться с кризисом. Любопытно, что в финансовую пропасть республику вогнало руководство страны, а решать эту проблему будут вновь за счет простых граждан.