На американский штат Арканзас обрушился мощный ураган, есть жертвы

Новости США. Пять человек погибли, десятки пострадали в результате мощного урагана, который обрушился на американский штат Арканзас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушены или серьезно повреждены десятки домов и магазинов. 300 тысяч жителей остались без электричества. Для помощи в ликвидации последствий стихи задействованы силы Национальной гвардии. В штате введен режим чрезвычайного положения. Синоптики говорят, что это один из самых мощных ураганов за последние десятилетия. В соседнем Иллинойсе из-за сильного ветра рухнула крыша концертного зала, где в это время находились около 200 человек. Полиция сообщила об одном погибшем, еще около 30 получили ранения.