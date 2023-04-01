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На американский штат Арканзас обрушился мощный ураган, есть жертвы

01 апреля 2023 12:37
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Новости США. Пять человек погибли, десятки пострадали в результате мощного урагана, который обрушился на американский штат Арканзас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На американский штат Арканзас обрушился мощный ураган, есть жертвы-1

Разрушены или серьезно повреждены десятки домов и магазинов. 300 тысяч жителей остались без электричества. Для помощи в ликвидации последствий стихи задействованы силы Национальной гвардии. В штате введен режим чрезвычайного положения. Синоптики говорят, что это один из самых мощных ураганов за последние десятилетия. В соседнем Иллинойсе из-за сильного ветра рухнула крыша концертного зала, где в это время находились около 200 человек. Полиция сообщила об одном погибшем, еще около 30 получили ранения.

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# Ураганы # Новости США # Фотофакт

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