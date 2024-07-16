Прямой эфир

Мужчина застрелил из винтовки семью в Германии

16 июля 2024 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в Германии. Трагедия произошла в небольшом городке на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина застрелил из винтовки семью в Германии-1

Вооруженный винтовкой мужчина вошел в один из домов и открыл огонь, застрелив на месте двух человек. Среди погибших женщина. В ходе расследования оказалось, что убитые и раненые члены одной семьи. Нападавший покончил с собой. Его мотивы неизвестны, полиция продолжает расследование.

# Убийство # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
В МИД Беларуси прокомментировали запрет Латвии на въезд белорусских авто
15 июля 2024 17:18

В МИД Беларуси прокомментировали запрет Латвии на въезд белорусских авто

В боях за Часов Яр принимают участие немецкие снайперы на стороне ВСУ
15 июля 2024 15:12

В боях за Часов Яр принимают участие немецкие снайперы на стороне ВСУ

Германия тайно поставила ВСУ очередную партию вооружения
15 июля 2024 14:00

Германия тайно поставила ВСУ очередную партию вооружения