Мужчина застрелил из винтовки семью в Германии

Три человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в Германии. Трагедия произошла в небольшом городке на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженный винтовкой мужчина вошел в один из домов и открыл огонь, застрелив на месте двух человек. Среди погибших женщина. В ходе расследования оказалось, что убитые и раненые члены одной семьи. Нападавший покончил с собой. Его мотивы неизвестны, полиция продолжает расследование.