Молния ударила в Триумфальную арку в Риме

Сильный шторм повредил одну из достопримечательностей Италии. От непогоды пострадала Триумфальная арка Константина, расположенная рядом с Колизеем в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После удара молнии обрушилось несколько каменных блоков. Все фрагменты уже найдены, арку попробуют восстановить. Сообщается, что реставрационные работы уже начались. Первый этап – оценка нанесенного ущерба. Античная достопримечательность была возведена в 319 году нашей эры в честь победы Константина в гражданской войне и достигает высоты 21 метра. Шторм также прошелся по трибунам большого цирка, которые также оказались частично повреждены. В результате удара стихии затоплены несколько улиц и станций метро. Мэр Рима назвал пронесшийся шторм беспрецедентным явлением.