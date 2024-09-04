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Молния ударила в Триумфальную арку в Риме

04 сентября 2024 11:34
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Сильный шторм повредил одну из достопримечательностей Италии. От непогоды пострадала Триумфальная арка Константина, расположенная рядом с Колизеем в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молния ударила в Триумфальную арку в Риме-2

После удара молнии обрушилось несколько каменных блоков. Все фрагменты уже найдены, арку попробуют восстановить. Сообщается, что реставрационные работы уже начались. Первый этап – оценка нанесенного ущерба. Античная достопримечательность была возведена в 319 году нашей эры в честь победы Константина в гражданской войне и достигает высоты 21 метра. Шторм также прошелся по трибунам большого цирка, которые также оказались частично повреждены. В результате удара стихии затоплены несколько улиц и станций метро. Мэр Рима назвал пронесшийся шторм беспрецедентным явлением.

# ЧП

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