Молдова на грани финансовой катастрофы – кандидат в президенты страны

Молдова на грани финансовой катастрофы. Так считает кандидат в президенты страны. Василий Боля выдвигается от блока оппозиционных партий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, причина плачевной ситуации – действия правительства. Нынешний лидер Санду привела страну в упадок. Третий год подряд Молдова сталкивается с дефицитом бюджета, он превышает миллиард долларов. Заявления о снижении инфляции, росте инвестиций и восстановлении экономики – отчасти ложь. Об этом говорят данные статистики, отметил Боля. По его данным, многие инвесторы покидают страну.