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Молдова на грани финансовой катастрофы – кандидат в президенты страны

16 августа 2024 07:05
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Молдова на грани финансовой катастрофы. Так считает кандидат в президенты страны. Василий Боля выдвигается от блока оппозиционных партий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдова на грани финансовой катастрофы – кандидат в президенты страны-1

По его мнению, причина плачевной ситуации – действия правительства. Нынешний лидер Санду привела страну в упадок. Третий год подряд Молдова сталкивается с дефицитом бюджета, он превышает миллиард долларов. Заявления о снижении инфляции, росте инвестиций и восстановлении экономики – отчасти ложь. Об этом говорят данные статистики, отметил Боля. По его данным, многие инвесторы покидают страну.

# Выборы

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