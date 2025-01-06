МО РФ: ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар восемью беспилотниками

Украинские вооруженные силы пытались атаковать Запорожскую атомную станцию и город Энергодар с помощью восьми беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Все дроны были уничтожены силами ПВО. Один из беспилотников взорвался и загорелся на кровле учебного центра станции, однако жертв и разрушений нет, радиационная обстановка в норме.

Сотрудники продолжают работу в обычном режиме. В ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает устраивать провокации, создавая угрозу техногенной катастрофы на станции.