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МО РФ: ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар восемью беспилотниками

06 января 2025 10:23
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Украинские вооруженные силы пытались атаковать Запорожскую атомную станцию и город Энергодар с помощью восьми беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России. Об этом пишет РИА Новости.

МО РФ: ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар восемью беспилотниками-1

Фото: pixabay

Все дроны были уничтожены силами ПВО. Один из беспилотников взорвался и загорелся на кровле учебного центра станции, однако жертв и разрушений нет, радиационная обстановка в норме.

Сотрудники продолжают работу в обычном режиме. В ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает устраивать провокации, создавая угрозу техногенной катастрофы на станции.

# Международная политика

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