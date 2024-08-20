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Минувшей ночью в небе можно было увидеть Голубую Луну

20 августа 2024 09:05
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Редкое астрономическое явление: минувшей ночью совпали полнолуние, суперлуние и Голубая Луна. Такое происходит раз в 15-20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью в небе можно было увидеть Голубую Луну-2

«Осетровой» эту луну называли индейцы доколумбовой Америки. Суперлуние сделало спутник земли на 14 % больше и на 30 % ярче, а Голубую Луну было видно даже без специальных приборов. Следующее подобное сочетание ожидается только в январе и марте 2037 года. Специалисты предупреждают, что такое совпадение астрономических событий может повлиять на самочувствие тех, кто восприимчив к лунным фазам.

# Природные явления

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