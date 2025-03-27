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Минское «Динамо» разгромило ЦСКА в матче плей-офф КХЛ

27 марта 2025 07:44
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В первом матче плей-офф КХЛ минское «Динамо» одержало победу над ЦСКА со счетом 5:2. Об этом пишет РИА Новости.

Минское «Динамо» разгромило ЦСКА в матче плей-офф КХЛ-1

Фото: pixabay

В команде хозяев голы забили Сергей Кузнецов, Сэм Энес, Егор Бориков и Александр Волков. За армейцев отметились Дмитрий Саморуков и Павел Карнаухов. Счет серии стал 1-0 в пользу «Динамо». Следующий матч состоится 28 марта в Минске. Это первое столкновение между командами в Кубке Гагарина.

# Хоккей

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