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МИД РФ: Украина создала подобия концентрационных лагерей в Курской области

13 сентября 2024 07:50
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После проникновения в Курскую область ВСУ организовали там концентрационные лагеря, куда насильственно свозили мирных жителей. Об этом сказано в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима, пишет РИА Новости.

Эту информацию также подтверждают свидетели, которых собрал Российский Красный Крест в Курске. 

ВСУ использовали жителей области в целях пропаганды, насильно удерживая их в подвалах и применяя моральные оскорбления для съемок сюжетов украинскими и иностранными репортерами, нелегально проникшими в регион.

6 августа ВСУ перешли в наступление на Курскую область, но их наступление было остановлено.

По состоянию на 12 сентября, по данным Минобороны РФ, противник лишился более 12 500 военнослужащих и 101 танка. В целях обеспечения безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

# Международная политика

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