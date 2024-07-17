В Вашингтоне дали разрешение президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить новые удары по российской территории, пишет ТАСС.

По словам главы второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, власти Вашингтона не останавливаются, раскручивая «спираль эскалации». Действия американских политиков направлены на оправдание собственных преступлений, а также на выгораживание Киева. Так, Зеленский заручился карт-бланшем на осуществление атак американским оружием по территории России, сообщил дипломат.