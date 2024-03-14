Мексиканские студенты забросали полицейских самодельными бомбами

Они поджигали автомобили на парковке возле ведомства, а когда правоохранители пытались разогнать толпу, закидали их самодельными бомбами. Беспорядки начались после побега из местной тюрьмы полицейского, которого подозревают в убийстве студента. Человека застрелили, когда он вышел из машины, остановившись по требованию полиции. Участники беспорядков считают, что убийца оказался на свободе по договоренности с местными властями.