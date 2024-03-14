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Мексиканские студенты забросали полицейских самодельными бомбами

14 марта 2024 06:17
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Массовые протесты, переходящие в погромы и беспорядки, вспыхнули на юге Мексики. Сотни студентов пытались взять штурмом здание прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мексиканские студенты забросали полицейских самодельными бомбами-1

Они поджигали автомобили на парковке возле ведомства, а когда правоохранители пытались разогнать толпу, закидали их самодельными бомбами. Беспорядки начались после побега из местной тюрьмы полицейского, которого подозревают в убийстве студента. Человека застрелили, когда он вышел из машины, остановившись по требованию полиции. Участники беспорядков считают, что убийца оказался на свободе по договоренности с местными властями.

# Акции протеста # Новости Мексики

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