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Мать детей Дурова утверждает, что Telegram – совместно нажитое имущество

18 сентября 2024 16:33
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Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар утверждает, что Telegram является их «совместно нажитым имуществом». Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, за десять лет их отношений все значительные активы были оформлены на Дурова, несмотря на обещания, что доступ к ним будет у нее и детей. Болгар отметила, что с правовой точки зрения в некоторых государствах официально незарегистрированные отношения могут считаться браком, что позволяет требовать раздела имущества.

Она также подчеркивает, что подобные ситуации требуют внимания со стороны закона.

# Звезды

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