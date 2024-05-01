«Какие же редкостные мрази», – так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления в Варшаве о необходимости передачи украинских граждан призывного возраста властям Киева, пишет РИА Новости.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, руководству в странах ЕС пора решить вопрос о передаче Киеву украинцев для службы в рядах ВС Украины. Политик также отметил, что Брюссель и Киев уже начали данный переговорный процесс.

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», – выразила мнение Захарова.