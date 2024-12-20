Макрона освистали на пострадавшем от урагана острове Майотта

Свистом и призывами к отставке встретили жители Майотты французского лидера. Накануне Макрон совершил поездку в пострадавший регион, где ранее хозяйничал самый сильный за последние 90 лет циклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик привез гуманитарную помощь для жителей, но те освистали визитера. Толпа осталась недовольна качеством и объемами предоставленной помощи. Так, например, на большей части острова до сих пор нет электричества. Не хватает также продуктов питания и воды. Сотни зданий разрушены. Восстановление некоторых фактически невозможно. Макрон обещает оказать поддержку. Но из-за гула толпы французского лидера было почти не слышно.

Циклон обрушился на Майотту на прошлой неделе и унес жизни свыше 30 человек, еще более 1,5 тысячи пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Не исключено, что под завалами зданий есть люди. Но шансы обнаружить их живыми сведены к нулю.