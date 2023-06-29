Прямой эфир

Подоляк заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ и признал превосходство сил РФ

29 июня 2023 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов и превосходящим числом солдат ВС РФ. Такое заявление сделал советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Corriere della Sera.

В интервью СМИ Подоляк также указал, что украинские военные сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами со стороны российских сил. По его словам, линия фронта протянулась белее чем на 1800 километров, а территория заминированных полей превышает 20 тысяч кв. км. Со стороны российской армии имеется три линии обороны. У РФ тысячи танков, выставлена артиллерия, есть ракеты, а также около 360 тысяч бойцов, сказал Подоляк.

Советник руководителя офиса Зеленского отметил, что такое положение на поле боя значительно затрудняет контрнаступательную операцию ВСУ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Украина начала масштабные учения на случай ЧС на Запорожской АЭС
29 июня 2023 10:18

Украина начала масштабные учения на случай ЧС на Запорожской АЭС

Разведка Украины жалуется на требования союзников яростно сражаться
29 июня 2023 09:48

Разведка Украины жалуется на требования союзников яростно сражаться

МО РФ: экипаж российского танка Т-80 уничтожил технику ВСУ с расстояния 9,5 километра
29 июня 2023 09:12

МО РФ: экипаж российского танка Т-80 уничтожил технику ВСУ с расстояния 9,5 километра