Захарова прокомментировала предложение Зеленского по статусу английского и легализации наркотиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свое мнение по поводу инициативы президента Украины Владимира Зеленского об утверждении статуса английского языка как одного из языков международного общения в стране.

Захарова критично восприняла инициативу украинского лидера, связав это с предложением Зеленского легализовать марихуану.

«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», – заявила представитель Министерства иностранных дел РФ.

Она добавила, что вопрос о регистрации однополых браков, вероятно, будет поставлен позже, ближе к Рождеству.

Ранее Зеленский выступил в Верховной Раде с призывом легализовать в Украине медицинскую марихуану и внес законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.