Прямой эфир

Захарова прокомментировала предложение Зеленского по статусу английского и легализации наркотиков

29 июня 2023 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свое мнение по поводу инициативы президента Украины Владимира Зеленского об утверждении статуса английского языка как одного из языков международного общения в стране. 

Захарова критично восприняла инициативу украинского лидера, связав это с предложением Зеленского легализовать марихуану. 

«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», – заявила представитель Министерства иностранных дел РФ.

Она добавила, что вопрос о регистрации однополых браков, вероятно, будет поставлен позже, ближе к Рождеству.

Ранее Зеленский выступил в Верховной Раде с призывом легализовать в Украине медицинскую марихуану и внес законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

 

# Международная политика # Мария Захарова # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Подоляк заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ и признал превосходство сил РФ
29 июня 2023 10:55

Подоляк заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ и признал превосходство сил РФ

Украина начала масштабные учения на случай ЧС на Запорожской АЭС
29 июня 2023 10:18

Украина начала масштабные учения на случай ЧС на Запорожской АЭС

Разведка Украины жалуется на требования союзников яростно сражаться
29 июня 2023 09:48

Разведка Украины жалуется на требования союзников яростно сражаться