Макрон отказался назначить премьера от левой коалиции

Франция погрузилась в политический хаос после отказа Макрона назначить премьера от левой коалиции, получившей наибольшее число мест в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост главы кабмина выдвигалась малоизвестная Люси Касте, директор по финансовым вопросам столичной мэрии. Сейчас остается неизвестным, какая из коалиций следующей представит своего номинанта. Времени на формирование правительства остается все меньше, уже к 1 октября нужно принять бюджетный план.