Литва закупила у Швеции партию гранатомётов

Они поступят на вооружение уже в этом году и предназначены для уничтожения танков и другой бронетехники, а также живой силы противника. Потратят на вооружение 14 миллионов евро. При этом расплачиваться за приобретения будут, как всегда, простые литовцы. Так, с 1 января в стране подорожало топливо, и, как заявили в Министерстве финансов, большая часть прибыли, полученная от повышения цен, пойдет на финансирование Государственного фонда обороны. Стоит отметить, что в 2025 году Литва намерена потратить на военные расходы рекордные 2,5 миллиарда евро, это более 3 % ВВП страны. Ранее литовский президент заявил о намерении в течении ближайших четырех лет – увеличить этот показатель до 5 %.