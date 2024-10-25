Литва намерена создать танковую дивизию – Госсовет обороны страны

Литва намерена создать танковую дивизию. Об этом заявили в Государственном совете обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство рассматривает возможность закупки как минимум 40 немецких танков и 100 шведских бронетранспортеров. Планируется, что новое подразделение будет полностью укомплектовано к 2030 году. Ранее Литва уже закупила у Германии около 90 единиц техники. Стоит отметить, что в будущем году на военные расходы страна потратит свыше 2,5 миллиарда евро. И впервые в истории траты превысят 3 % ВВП.