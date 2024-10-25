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Литва намерена создать танковую дивизию – Госсовет обороны страны

25 октября 2024 07:15
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Литва намерена создать танковую дивизию. Об этом заявили в Государственном совете обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва намерена создать танковую дивизию – Госсовет обороны страны-2

Правительство рассматривает возможность закупки как минимум 40 немецких танков и 100 шведских бронетранспортеров. Планируется, что новое подразделение будет полностью укомплектовано к 2030 году. Ранее Литва уже закупила у Германии около 90 единиц техники. Стоит отметить, что в будущем году на военные расходы страна потратит свыше 2,5 миллиарда евро. И впервые в истории траты превысят 3 % ВВП.

# Международная политика

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