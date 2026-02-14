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В команде Зеленского начался раскол из-за его позиции по Донбассу

14 февраля 2026 13:30
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В команде Зеленского начался раскол из-за его позиции по Донбассу-0

Позиция по Донбассу привела к расколу между Владимиром Зеленским и его окружением, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание «Страна».

По информации издания, в ближайшем окружении Зеленского не все согласны с его намерением не идти на территориальные уступки. В связи с этим автор указывает, что есть вероятность изменения позиции украинской стороны по выводу войск из Донбасса.

Одновременно в тексте указано, что такой вариант развития событий возможен лишь при серьезном давлении со стороны главы Белого дома Дональда Трампа на Киев.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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